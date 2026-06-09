Павло Василенко

Гравці збірної Узбекистану провели контрольний матч з Нідерландами перед чемпіонатом світу 2026, який програли з рахунком 1:2. Перед поєдинком у Нью-Йорку вони зіткнулися з вкрай неприємною ситуацією.

Перед входом на стадіон їх ретельно обшукала місцева служба безпеки, а також на допомогу викликали собак.

Відеозапис цих радикальних дій з'явився в соціальних мережах, а також був опублікований мовником ESPN. Невідомо, чи пройшли нідерландські гравці такі ж процедури безпеки та перевірки.

У контексті кількох повідомлень про затримання членів команд чемпіонату світу в аеропортах США та заборону в'їзду в країну арбітра з Сомалі Омара Артана, це ще одна з низки, можливо, надмірно суворих перевірок у США перед мундіалем.

Це перший чемпіонат світу для Узбекистану в історії. Їхніми суперниками в групі будуть Колумбія, Португалія та Демократична Республіка Конго.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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