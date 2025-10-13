Павло Василенко

Колишній головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук в інтерв'ю для сайту «Український футбол» зробив прогноз на поєдинок відбору ЧС-2026 Україна - Азербайджан.

«На мою думку, Україна – однозначний фаворит і має брати реванш за нічию у Баку (1:1). Наші хлопці, впевнений, зможуть здобути три очки, закріпитися на другій сходинці й ми з надією дивитимемося у майбутнє».

Поєдинок між Україною та Азербайджаном пройде сьогодні у польському Кракові та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Команда Сергія Реброва вже набрала чотири залікові пункти у турнірній таблиці групи D та посідає другу сходинку.

Лідером квартету залишається Франція з дев’ятьма балами. Команда-переможець кваліфікується на чемпіонат світу напряму, друга збірна зіграє у плей-оф.