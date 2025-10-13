Відомий український тренер Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua зробив свій прогноз на поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна – Азербайджан.

«Наша команда переможе з рахунком 3:0. Спортивна злість, характер і настрій повинні зіграти свою роль. Нам ці три очки потрібні, як повітря, для другого місця.

Гра в останньому турі з Ісландією буде дуже важкою і вирішальною. А Франція може заздалегідь забезпечити собі перше місце, проти нас випустити третій склад і ми зачепимося за нічию або навіть переможемо», – заявив фахівець.