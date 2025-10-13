Сабо дав точний прогноз на матч відбору ЧС-2026 збірної України з Азербайджаном
Експерт вірить в успіх синьо-жовтих
близько 3 годин тому
Відомий український тренер Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua зробив свій прогноз на поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна – Азербайджан.
«Наша команда переможе з рахунком 3:0. Спортивна злість, характер і настрій повинні зіграти свою роль. Нам ці три очки потрібні, як повітря, для другого місця.
Гра в останньому турі з Ісландією буде дуже важкою і вирішальною. А Франція може заздалегідь забезпечити собі перше місце, проти нас випустити третій склад і ми зачепимося за нічию або навіть переможемо», – заявив фахівець.
Поєдинок Україна – Азербайджан пройде у Кракові на стадіоні «Краковія». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши чотири очки, Азербайджан – четвертий з одним балом в активі.
