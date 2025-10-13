Збірна України оголосила заявку на матч з Азербайджаном: Ярмолюк замінив травмованого Судакова
Матч розпочнеться о 21:45
близько 3 годин тому
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі складом на матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану.
Поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня, у польському Кракові. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
У заявці українців відбулася одна зміна порівняно з попередньою грою проти Ісландії (5:3): травмованого півзахисника Бенфіки Георгія Судакова замінив Єгор Ярмолюк, який виступає за англійський Брентфорд.
Заявка збірної України на матч проти Азербайджану
Воротарі: Георгій Бущан (Полісся), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Юхим Конопля (Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар (Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Микола Матвієнко (Шахтар).
Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олексій Гуцуляк (Полісся), Микола Шапаренко (Динамо), Олександр Назаренко (Полісся), Олег Очеретько (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Назар Волошин (Динамо), Владислав Велетень (Полісся), Іван Калюжний (Металіст 1925).
Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Артем Довбик (Рома, Італія).