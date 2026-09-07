Гучна відставка в Першій лізі. Інгулець вирішив попрощатися з Кобіним
Команда застрягла у другому дивізіоні України
Інгулець та Василь Кобін вирішили припинити співпрацю. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, сторони дійшли такого рішення через невиправдані очікування від результатів команди.
Кобін очолив клуб із Петрового понад два роки тому. У минулому сезоні Інгулець не зміг виконати головне завдання – підвищитися в класі й повернутися до УПЛ.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Новий чемпіонат команда також розпочала нестабільно. Невтішні результати не дозволили Інгульцю закріпитися серед лідерів Першої ліги, а нині клуб перебуває лише в середині турнірної таблиці.
Після шести зіграних матчів команда з Петрового має у своєму активі вісім очок та посідає восьме місце.
У сьомому турі Першої ліги Інгулець 12 вересня зіграє на своєму полі проти харківського Металіста.
Поділитись