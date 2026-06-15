Представники 13 футбольних асоціацій країн-учасниць чемпіонату світу-2026 висловили незгоду з заявою президента УЄФА Александера Чеферіна, який назвав деякі поєдинки турніру «нецікавими» через розширення кількості команд.

Спільне звернення асоціацій Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистану, Конго, Гаїті, Алжиру, Тунісу, Марокко, Єгипту, Гани, Сенегалу, Кот-д'Івуару та ПАР опубліковано на сайті Футбольної федерації Єгипту.

Футбольні асоціації Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистану, Конго, Гаїті, Алжиру, Тунісу, Марокко, Єгипту, Гани, Сенегалу, Кот-д'Івуару та ПАР висловлюють глибоке розчарування та рішуче неприйняття нещодавніх заяв президента УЄФА Александера Чеферіна, в яких він назвав деякі з розширених матчів чемпіонату світу «нецікавими». У чемпіонаті світу немає неважливих матчів, і подібні заяви ігнорують жертви та прагнення гравців, футбольної системи та вболівальників по всьому світу.

Вихід до фінальної частини чемпіонату світу є історичним досягненням і мрією багатьох поколінь у таких країнах, як Кабо-Верде, Кюрасао та Узбекистан, а повернення на світову арену після тривалої перерви має особливе значення для мільйонів уболівальників у Конго та Гаїті.

Сила футболу полягає в його глобальному характері, в тому, що он не обмежується невеликою групою країн, і що участь у турнірі надихає цілі покоління.