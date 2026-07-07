Сльози Мессі. Капітан Аргентини розплакався після неймовірного камбеку в матчі з Єгиптом на ЧС-2026
Аргентинець розплакався після божевільної перемоги
близько 1 години томуПідписатися в
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не стримав емоцій і розплакався після завершення драматичного поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Єгипту.
Зустріч завершилася надважкою перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 3:2.
По ходу гри аргентинці поступалися 0:2, проте зуміли здійснити божевільний камбек і вирвати путівку до чвертьфіналу світової першості, що й викликало такі сильні емоції у лідера команди.
Роналду завершив кар'єру на ЧС із болючим антирекордом.