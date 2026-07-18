Павло Василенко

Колишній півзахисник житомирського Полісся Олексій Гуцуляк продовжує пошуки нового клубу після завершення контракту. Найближчим варіантом для продовження кар'єри наразі вважається один із клубів турецької Суперліги.

Втім, на 28-річного українського вінгера також претендують бронзовий призер чемпіонату ОАЕ Аль-Васл та бельгійський Андерлехт.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Гуцуляк розраховує на зарплату близько 1,5 мільйона євро на рік. Водночас бельгійський клуб навряд чи готовий запропонувати футболісту такі фінансові умови.

Цього літа Гуцуляк залишив Полісся у статусі вільного агента після завершення контракту. За два сезони в складі житомирського клубу він провів 65 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 11 результативних передач.

У складі національної збірної України вінгер зіграв 16 матчів, відзначившись шістьма голами та трьома асистами.