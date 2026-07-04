Павло Василенко

Колишній футболіст Полісся та вінгер збірної України Олексій Гуцуляк не поспішає з вибором наступної команди, а очікує завершення чемпіонату світу-2026.

Гуцуляк після відходу з Полісся у статусі вільного агента підтримує форму за індивідуальною програмою разом із персональним тренером.

За даними телеграм-каналу ТаТоТаке, інтерес до 28-річного півзахисника збірної України виявляють клуби з Туреччини та країн арабського регіону, а також одна команда з Бельгії та ізраїльський Маккабі Хайфа.

Сам гравець не поспішає з вибором нового клубу, вважаючи, що вигідніші варіанти можуть з'явитися ближче до серпня, вже після чемпіонату світу.

Також зазначається, що Гуцуляк має чіткі фінансові очікування щодо майбутнього контракту, від яких він не планує відступати.

За два сезони в Житомирі Олексій відіграв 65 матчів, забив 21 гол і віддав 11 гольових передач. Разом з командою Руслана Ротаня виборов бронзові нагороди в минулому сезоні УПЛ.

Гуцуляк в останньому сезоні за Полісся провів 31 матч, на його рахунку дев'ять голів та сім асистів.

Полісся за підсумками сезону 2025/26 посіло третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 59 очок.