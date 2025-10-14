Хавбек національної збірної України Олексій Гуцуляк поділився враженнями від матчу проти команди Азербайджану (2:1) у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

«Враження чудові, але вийшов важкий матч. Але головне – перемога. Добре, що перемогли, ця перемога – для всіх українців і для всіх наших воїнів. Тому добре, що перемогли.

Мій гол? Награвали, але десь вийшло, як вийшло. Награвали, але не на мене. Нічого страшного», – сказав Гуцуляк в ефірі MEGOGO.