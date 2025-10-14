Гуцуляк: «Гол Азербайджану? Награвали, але не на мене»
Футболіст синьо-жовтих задоволений перемогою команди
близько 2 годин тому
Хавбек національної збірної України Олексій Гуцуляк поділився враженнями від матчу проти команди Азербайджану (2:1) у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
«Враження чудові, але вийшов важкий матч. Але головне – перемога. Добре, що перемогли, ця перемога – для всіх українців і для всіх наших воїнів. Тому добре, що перемогли.
Мій гол? Награвали, але десь вийшло, як вийшло. Награвали, але не на мене. Нічого страшного», – сказав Гуцуляк в ефірі MEGOGO.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія
Поділитись