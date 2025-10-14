Ребров – про перемогу над Азербайджаном: «Потрібно було більше забивати»
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних
близько 2 годин тому
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров підбив підсумки матчу відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).
«Нам потрібно було забивати, усі гравці це розуміли й включалися в атаку. Не тільки Конопля, а й Віталій Миколенко, й Ілля Забарний, і Микола Матвієнко. У першому таймі ми створили достатньо моментів, потрібно було більше забивати. Але, на жаль, склалося як склалося. Після перерви спочатку було дуже важко, але ми забили дуже важливий м'яч. На жаль, Юхим у кінці першого тайму зазнав ушкодження і не зміг продовжити гру», – цитує Реброва пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія
