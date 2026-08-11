Павло Василенко

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Азербайджану. Він отримав пропозицію від Нефтчі, який очолює український тренер Юрій Вернидуб.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, азербайджанський клуб запропонував Гуцуляку контракт із зарплатою 50 тисяч доларів на місяць. Однак український футболіст не погодився на ці умови та висунув зустрічну вимогу.

Гуцуляк хотів отримувати 70 тисяч доларів на місяць. Після цього переговори між сторонами припинилися, оскільки Нефтчі не погодився задовольнити фінансові вимоги гравця.

30 червня у Гуцуляка завершився контракт із Поліссям, після чого він отримав статус вільного агента.

За час виступів у складі житомирської команди 28-річний вінгер провів 65 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 11 результативних передач.