Гуцуляк: «Наша місія – привертати увагу до війни в Україні»
Футболіст зробив важливу заяву
25 хвилин тому
Вінгер Полісся перед матчем-відповіддю з Фіорентиною в плей-оф раунді Ліги конференцій поділився думками щодо виступу на міжнародній арені.
«Ми маємо амбітні цілі в Європі й хочемо заробляти очки для України в рейтингу УЄФА. Для нас це більше, ніж футбол. Наша місія – привертати увагу до війни в Україні й закликати до її зупинення, зокрема за підтримки європейського суспільства. Ми виходимо на матчі з прапорами, намагаючись нагадати світу про те, що відбувається. Попри обмеження з боку УЄФА, використовуємо кожну можливість підтримати країну й нагадувати Європі про страшну війну в Україні, яка повинна бути зупинена», – сказав Гуцуляк в інтерв’ю виданню corrieredellosport.
Матч-відповідь Полісся і Фіорнетини відбудеться на домашньому полі італійського клубу. Зустріч пройде 28 серпня о 21:00 за київським часом.
Раніше команда Руслана Ротаня вперше в своїй історії пройшла два раунди кваліфікації Ліги конференцій, вибивши з турніру Санта-Колому з Андорри (1:2, 4:1) і угорський Пакш (3:0, 1:2).