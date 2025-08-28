Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Полісся на виїзді зіграє з Фіорентиною. Житомиряни у першій грі зазнали прогнозованої поразки від фаворита протистояння (0:3). Італійський клуб з перших хвилин узяв ініціативу, до 32-ї хвилини оформив комфортну перевагу у два м’ячі й фактично вирішив долю зустрічі. Наприкінці тайму гості залишилися в меншості після вилучення Мойзе Кіна, що, втім, не надто вплинуло на подальший перебіг гри. У другій половині українці частіше створювали моменти біля чужих воріт, але це було зумовлено тим, що Фіорентина, маючи перевагу в рахунку та чисельний дефіцит, не форсувала події.

Та попри гру в більшості, команда Руслана Ротаня ще й пропустила втретє, чим італійці майже зі стовідсотковою ймовірністю остаточно зняли всі питання щодо результату двоматчевого протистояння. Для житомирян цей виступ можна розглядати як цінний досвід, адже рівень суперника на сьогодні залишається занадто високим. Водночас Полісся продемонструвало окремі позитивні відрізки гри та здатність створювати моменти навіть проти більш статусного опонента.

Матч-відповідь відбудеться на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції. З великою ймовірністю він стане завершальним для Полісся в нинішній єврокубковій кампанії, але сама участь клубу на цій стадії вже є кроком уперед. А сама зустріч стане можливістю заробити для України цінний єврокубковий коефіцієнт.

🎥 Початок гри – о 21:00, трансляція доступна на сервісі Київстар ТБ.