Михайло Цирук

У четвер, 28 серпня, київське Динамо та житомирське Полісся проведуть свої матчі-відповіді плейоф єврокубків. Підопічні Олександра Шовковського спробують врятувати ситуацію після прикрої поразки від Маккабі Тель-Авів (1:3) а команда Руслана Ротаня, будьмо відвертими, спробує грюкнути дверима у поєдинку проти Фіорентини, адже навіть найбільші мрійники навряд чи сподіваються на камбек після 0:3 в номінально домашньому матчі. Пропонуємо до вашої уваги анонс протистоянь українських клубів.

Динамо - Маккабі: без надії сподіваємось

З кожним наступним раундом кваліфікації єврокубків за київське Динамо стає все більш сумно. Після вильоту від Пафосу хотілося певної реабілітації у протистоянні з Маккабі, але виявилося, що переваги в класі над цим суперником біло-сині теж не мають.

Безумовно, першу гру в Сербії зламало вилучення Вівчаренка вже на 50 хвилині. Якби за рахунку 1:1 гра продовжувалася в рівних складах, то могла б завершитися, як мінімум, із більш сприятливим для киян рахунком. Але навіть абстрагувавшись від вилучення доведеться визнати, що у Динамо купа проблем, і це Динамо, навіть у рівних складах, не перегравало Маккабі.

У перші 20 хвилин ізраїльтяни просто знищили команду Шовковського, і могли забивати не один, а всі чотири мʼячі. Так, далі Динамо оговталося, зрівняло, і друга половина першого тайму, без жодних сумнівів, залишилася за українським клубом, це було справді гідно. Але чи показали біло-сині, що сильніші за Маккабі? На жаль, ні. Шкода, що в другому таймі сталося раннє вилучення, після якого динамівці пропустили ще два мʼячі. Проте навіть у меншості програвати так безнадійно було необовʼязково.

Тож, кладучи руку на серце, доводиться визнати, що у камбек Динамо в матчі-відповіді якось зовсім не віриться. Ну не було в першому таймі підстав для такої надії, практично жодних. Але поборотися треба. Захист Маккабі - також суцільна катастрофа, можливо навіть не менша, ніж динамівський. Тому цій команді можна й потрібно забивати.

Звісно, існує ризик, що маючи комфортну перевагу у два мʼячі клуб з Тель-Авіву закриється та спробує зіграти максимально обережно. Проте навіть за таких умов ця команда не виглядає здатною втримати свої ворота сухими. Тож варто тиснути, вірити, шукати шанси й, можливо, доля таки усміхнеться чемпіону України.

Фіорентина - Полісся: попрощатися красиво

Абсолютно не зрозумів якогось вибуху оптимізму від деяких з найпопулярніших футбольних блогерів України щодо гри житомирян у першому матчі. Не знаю, де тут можна шукати гідну боротьбу, чи є сенс сильно радіти створеним командою Ротаня моментам та вішати на цей матч класичний ярлик “поразка, за яку не соромно”.

За яку поразку має бути соромно, а за яку ні, залежить від особистих очікувань кожної людини. Якщо налаштовуватися, що представник Серії А зараз забʼє команді Ротаня 5 або 6, то воно, звісно, не соромно. Але чи варто говорити про те, що Полісся створило для суперника хоч якісь проблеми? Думаю ні.

Фіорентина з самого початку поєдинку затисла житомирський клуб, до 32 хвилини забила два мʼячі та глобально своє завдання на поєдинок виконала. Але наприкінці першого тайму сталося вилучення Кіна.

Отже, на другий тайм Фіорентина вийшла маючи перевагу у два мʼячі та граючи в меншості. Увага, питання: з якого дива вона мала далі йти вперед та наражатися на пропущений мʼяч? Звичайно, що по перерві у Полісся почали виникати моменти. Але це нормальне явище, спровоковане тим, що відбувалося на полі.

Попри все це, в більшості Полісся ще й пропустило третій мʼяч, який остаточно поховав інтригу у двоматчевому протистоянні. Ні в якому разі не критикую житомирський клуб: вони зіграли так, як змогли, і щось вони таки можуть. Але й застерігаю від гучних компліментів: шанси вовків виникли завдяки вилученню суперника та обставин, що виникли на полі. Не більше. Фіорентина - все ще команда з іншої планети для підопічних Ротаня.

Тож не будемо багатіти думкою, адже в першому матчі цих команд усе, загалом, завершилося так, як і очікувалося. Цього четверга Полісся, з імовірністю 99%, попрощається з єврокубками, але зробить це в плейоф, на флорентійському стадіоні Артеміо Франкі. Солідно? Солідно. Ось цьому й радітимемо, а до того, аби боротися з Фіорентиною за прохід далі, житомирському клубу ще рости й рости.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ, ФК Полісся Житомир