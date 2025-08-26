Фіорентина активно веде переговори щодо підписання центрального захисника Віктора Ліндельофа, який залишив Манчестер Юнайтед у статусі вільного агента. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, переговорний процес між італійським клубом та гравцем складається дуже вдало.

Інтерес до 31-річного шведського захисника виявляє і Евертон, проте сам футболіст, за повідомленнями, схиляється до продовження кар'єри в Італії.

Ліндельоф перебрався до Манчестер Юнайтед з Бенфіки ще у 2017 році і за час виступів у складі англійської команди провів понад 250 матчів, відзначившись 4 голами та 7 результативними передачами.

