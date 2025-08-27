Тренер Фіорентини: «Зараз час думати про Полісся»
Беззаперечний фаворит серйозно налаштовується на житомирський клуб, не зважаючи на розгром у першому матчі
42 хвилини тому
Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі розповів про майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Трохи змін буде. У матчі з Кальярі я зробив ставку на стабільність, але завтра буде вже третя гра за тиждень, і це потрібно врахувати. Втім, наш настрій і підхід точно не зміниться, адже саме він є ключем до перемоги в кожному поєдинку.
Едін Джеко почувається добре. Минулого тижня мав невеликі проблеми, але зараз готовий грати. Він чудово провів підготовку і завтра вийде на позиції центрального нападника.
Щодо Пікколі, це дуже важливе підсилення складу з різноплановими якостями. Роберто має відмінні технічні та фізичні дані. Він переконаний, що зробив правильний вибір, і ми дуже задоволені його психологічним настроєм.
Зараз не час говорити про трансфери. Наразі час думати про Полісся, адже завтра нам належить провести ключовий матч, щоб гарантувати собі місце в Європі.
Нагадаємо, житомирське Полісся уже в четвер, 28 серпня, на виїзді зіграє проти італійської Фіорентини. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі флорентійці у меншості розгромили український клуб (3:0).