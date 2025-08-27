Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі розповів про майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Трохи змін буде. У матчі з Кальярі я зробив ставку на стабільність, але завтра буде вже третя гра за тиждень, і це потрібно врахувати. Втім, наш настрій і підхід точно не зміниться, адже саме він є ключем до перемоги в кожному поєдинку.

Едін Джеко почувається добре. Минулого тижня мав невеликі проблеми, але зараз готовий грати. Він чудово провів підготовку і завтра вийде на позиції центрального нападника.

Щодо Пікколі, це дуже важливе підсилення складу з різноплановими якостями. Роберто має відмінні технічні та фізичні дані. Він переконаний, що зробив правильний вибір, і ми дуже задоволені його психологічним настроєм.

Зараз не час говорити про трансфери. Наразі час думати про Полісся, адже завтра нам належить провести ключовий матч, щоб гарантувати собі місце в Європі.