Гуцуляк на роздоріжжі – за екслідера Полісся борються клуби з чотирьох країн
Футболіст знаходиться у пошуках нової команди
44 хвилини томуПідписатися в
Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ
Колишній хавбек житомирського Полісся Олексій Гуцуляк має декілька варіантів продовження кар’єри. Як повідомляє Sport.ua, на гравця збірної України претендують у Туреччині, ОАЕ («Аль-Васл»), Саудівській Аравії або Іспанії, де десять років тому вже виступав на правах оренди за резервну команду Вільярреала.
Вчора у 28-річного Гуцуляка закінчився контракт з Поліссям, тож до нового клубу він перейде безкоштовно.
Раніше вихованець львівського футболу виступав за Карпати, Десну та Дніпро-1.
У складі збірної України Гуцуляк провів 16 матчів, забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.