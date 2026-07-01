Павло Василенко

Колишній хавбек житомирського Полісся Олексій Гуцуляк має декілька варіантів продовження кар’єри. Як повідомляє Sport.ua, на гравця збірної України претендують у Туреччині, ОАЕ («Аль-Васл»), Саудівській Аравії або Іспанії, де десять років тому вже виступав на правах оренди за резервну команду Вільярреала.

Вчора у 28-річного Гуцуляка закінчився контракт з Поліссям, тож до нового клубу він перейде безкоштовно.

Раніше вихованець львівського футболу виступав за Карпати, Десну та Дніпро-1.

У складі збірної України Гуцуляк провів 16 матчів, забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.