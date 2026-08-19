Павло Василенко

Олексій Гуцуляк, який зараз перебуває у статусі вільного агента, отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри. Представники ізраїльського Маккабі з Хайфи вийшли на зв'язок із українським вінгером, розраховуючи домовитися про контракт.

Як повідомляє ТаТоТаке, ізраїльський клуб уже робив спробу підписати Гуцуляка раніше, проте тоді отримав відмову. Повторний інтерес виник після травми основного правого вінгера команди Мануеля Бенсона. Ангольський футболіст вибув до кінця сезону, тому Маккабі знадобилося посилення на фланзі.

Тим не менш, Гуцуляк і цього разу не прийняв пропозицію. В результаті український футболіст, як і раніше, залишається без клубу.

Гуцуляк в минулому сезоні у складі Полісся провів 31 матч у всіх турнірах. Він відзначився дев'ятьма голами і сімома результативними передачами.

Футболіст провів за національну збірну України 16 поєдинків: шість забитих м’ячів, три асисти.

Згідно з даними Transfermarkt, нинішня ринкова вартість Гуцуляка становить 3,5 мільйона євро.