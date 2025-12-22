Гвардіола: «Гравці можуть їсти, але я слідкуватиму за їхньою вагою під час Різдвяних свят»
Тренер не візьме футболіста на матч проти Ноттінгема, якщо у нього будуть зайві кілограми
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оголосив, що стежитиме за набором ваги гравців своєї команди під час різдвяних свят.
Вони можуть їсти, але я хочу контролювати їх. Мені потрібно вибрати склад на 27-е число з Ноттінгем Форест. Уявіть гравця, який зараз у відмінній формі, але повертається з трьома зайвими кілограмами. Він залишиться в Манчестері і не поїде до Ноттінгема. Це точно, — цитує тренера Daily Mail.
Після 17 матчів у чемпіонаті Англії Манчестер Сіті набрав 37 очок і займає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує в АПЛ лондонський Арсенал з 39 очками.
Матч Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 27 грудня, початок зустрічі - о 14:30 за київським часом.