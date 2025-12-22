Центральний нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн та головний бомбардир Манчестер Сіті Ерлінг Голанд є лідерами поточного сезону в боротьбі за Золоту бутсу.

Обидва форварди вже відзначилися 19 забитими м’ячами у своїх національних чемпіонатах і ділять першу позицію в загальному заліку. Безпосередньо за ними розташувався зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який у матчах іспанської Ла Ліги забив 18 голів.

Француз залишається одним із головних претендентів на індивідуальну нагороду, адже саме він став володарем Золотої бутси за підсумками минулого сезону. У чемпіонаті Іспанії 2024/25 Мбаппе відзначився 31 результативним ударом.

Нагадаємо, найкрасивіший гол 2025 року забив вінгер аргентинського Індепендьєнте Сантьяго Монтьєль.