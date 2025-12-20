Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо поточних можливостей своєї команди в Лізі чемпіонів. За словами іспанського фахівця, на нинішньому етапі містяни не здатні на рівних боротися з найсильнішими клубами континенту за головний європейський трофей.

З нашим нинішнім рівнем ми поки що не можемо перемагати, доходячи до вирішальних стадій Ліги чемпіонів, граючи з Баварією, ПСЖ, Арсеналом, Ліверпулем, Барселоною, Реалом — з усіма великими клубами. Ні.

Наша команда двічі грала у фіналах Ліги чемпіонів. Я чотири рази вигравав цей турнір як тренер і як футболіст. Я знаю, що для цього потрібно.

Але я волію перебувати в такому становищі зараз, а не в лютому, березні чи квітні, тому що вірю, що наша команда здатна досягти більшого, — цитує тренера City Xtra у соціальній мережі X.