Італійський Мілан наблизився до оформлення трансферу німецького форварда Нікласа Фюллькруга, який нині виступає за Вест Хем. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, сторони перебувають на фінальній стадії переговорів та вже обмінюються необхідними документами.

За інформацією джерела, міланський клуб планує взяти 32-річного нападника в оренду до завершення поточного сезону. Угода також передбачає право викупу футболіста за суму близько 13 мільйонів євро.

Очікується, що за другу частину сезону у складі Мілана Фюллькруг отримає зарплату трохи більше ніж 1 мільйон євро. Керівництво россонері розраховує, що досвідчений нападник підсилить атакувальну лінію команди в боротьбі за високі місця.

У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Ніклас Фюллькруг зіграв 8 матчів за Вест Хем, однак результативними діями поки не відзначився.

Нагадаємо, у півфіналі Суперкубка Італії Мілан поступився у Саудівській Аравії Наполі (0:2).