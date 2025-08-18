Воротар Манчестер Сіті Едерсон вирішив залишити клуб у ході літнього трансферного вікна, про це повідомив головний тренер команди Пеп Гвардіола.

«Я не маю нової інформації щодо майбутнього Едерсона. Він хоче піти, я розумію його позицію. Я завжди дотримувався думки, що будь-який гравець має право залишити команду, але він може це зробити лише на умовах клубу.

Цей підхід зберігся у мене з тих часів, коли я працював в Німеччині і очолював Баварію. Немає сенсу тримати футболіста, який почувається нещасливим.

Ми ще не говорили зі спортивним директором Манчестер Сіті Уго Віаною щодо трансферу Едерсона. Все, що я знаю – він захворів, гастроентерит. Першим номером нашої команди в новому сезоні буде Джеймс Траффорд», – повідомив Гвардіола.