Гвардіола назвав футболіста Манчестер Сіті, який нещасливий в клубі
Бразильський голкіпер Едерсон вирішив залишити англійський клуб
7 хвилин тому
Воротар Манчестер Сіті Едерсон вирішив залишити клуб у ході літнього трансферного вікна, про це повідомив головний тренер команди Пеп Гвардіола.
«Я не маю нової інформації щодо майбутнього Едерсона. Він хоче піти, я розумію його позицію. Я завжди дотримувався думки, що будь-який гравець має право залишити команду, але він може це зробити лише на умовах клубу.
Цей підхід зберігся у мене з тих часів, коли я працював в Німеччині і очолював Баварію. Немає сенсу тримати футболіста, який почувається нещасливим.
Ми ще не говорили зі спортивним директором Манчестер Сіті Уго Віаною щодо трансферу Едерсона. Все, що я знаю – він захворів, гастроентерит. Першим номером нашої команди в новому сезоні буде Джеймс Траффорд», – повідомив Гвардіола.
Бразильський голкіпер виступає за «містян» із 2017 року, а його контракт розрахований до червня 2026 року. За оцінками Transfermarkt, вартість Едерсон становить близько 20 мільйонів євро.
