Новий вінгер на радарі Манчестер Сіті. Великий талант у списку бажань Гвардіоли
Француз цікавий англійському гранду
43 хвилини тому
Магнес Акліуш може покинути Монако цього літа. За даними журналіста Флоріана Плеттенберга з Sky Sport Deutschland, 23-річний вінгер перебуває на радарі Манчестер Сіті.
Джек Гріліш вже розстався з англійським клубом, принаймні тимчасово. Майбутнє Савіньо залишається під питанням, оскільки він перебуває на радарі Тоттенгема.
Якщо трансфер бразильця справді відбудеться, Манчестер Сіті знадобиться новий вінгер. Багато писали про можливий трансфер Родріго.
Повідомляється, що головний тренер «містян» Хосеп Гвардіола мріє співпрацювати з гравцем мадридського Реала. Однак англійському клубу доведеться викласти значну суму грошей за свою нову зірку.
Можливо, вони оберуть трохи дешевший варіант. Про деталі повідомляє Плеттенберг.
Клуб Англійської Прем'єр-ліги націлився на Магнеса Акліуша. 23-річний гравець грає за Монако з 2017 року.
Байєр Леверкузен також за ним слідкує. Однак, німецький клуб тепер стикаються з жорсткою конкуренцією.
Минулого сезону Акліуш провів 43 офіційні матчі за «Монако», забивши сім голів і віддавши 12 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 45 мільйонів євро.
Поділитись