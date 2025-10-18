Павло Василенко

Минулого сезону Манчестер Сіті вперше за еру Хосепа Гвардіоли залишився без трофеїв і фінішував лише третім у Англійській Прем’єр-лізі. Але нині команда повертає форму – сім матчів без поразок і лише три очки відставання від лідера Арсенала.

«Я почну думати про це у 2035 році», – жартома відповів Гвардіола, коли його запитали про можливу перерву. «Я бачу, як команда зростає. Ми вдосконалюємося з кожною грою, і це дає мені енергію. Робота ще не завершена – тому я тут», – додав він.

Одним із головних факторів успіху залишається Ерлінг Голанд, який цього сезону вже забив 21 гол у 12 матчах за команду і збірну, допомагаючи Норвегії повернутися на чемпіонат світу вперше з 1998 року.

У найближчому турі Манчестер Сіті зустрінеться з Евертоном. Поєдинок пройде сьогодні та розпочнеться о 17:00 за київським часом.