Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився про найкращого футбольного наставника в історії.

— Хто найкращий футбольний тренер усіх часів?

— Їх багато, але, можливо, сер Алекс Фергюсон. З точки зору титулів він був найкращим.

— З яким тренером минулого чи сьогодення ви хотіли б розділити пляшку вина?

— Юрген Клопп, — сказав Гвардіола у коментарі для TNT Sports.

Сер Алекс Фергюсон — один із найуспішніших тренерів в історії футболу. Він очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік, здобувши 13 титулів англійської Прем’єр-ліги, п’ять Кубків Англії та дві Ліги чемпіонів УЄФА.

У минулі вихідні Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли обіграв у дербі Манчестер Юнайтед (3:0).