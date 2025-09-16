Гвардіола назвав найкращого тренера усіх часів
Наставник Манчестер Сіті також розповів, з яким спеціалістом хотів би розділити пляшку вина
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився про найкращого футбольного наставника в історії.
— Хто найкращий футбольний тренер усіх часів?
— Їх багато, але, можливо, сер Алекс Фергюсон. З точки зору титулів він був найкращим.
— З яким тренером минулого чи сьогодення ви хотіли б розділити пляшку вина?
— Юрген Клопп, — сказав Гвардіола у коментарі для TNT Sports.
Сер Алекс Фергюсон — один із найуспішніших тренерів в історії футболу. Він очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік, здобувши 13 титулів англійської Прем’єр-ліги, п’ять Кубків Англії та дві Ліги чемпіонів УЄФА.
У минулі вихідні Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли обіграв у дербі Манчестер Юнайтед (3:0).