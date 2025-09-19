Гвардіола: «У такому настрої набагато приємніше їхати до Арсенала»
Головний тренер задоволений формою Манчестер Сіті
близько 2 годин тому
Хосеп Гвардіола / фото - Getty
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував вдалий тиждень команди після двох гучних перемог. Спершу англійський клуб упевнено переміг Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії, а згодом здолав італійський Наполі у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів.
Слова Хосеп Гвардіола наводить City Xtra:
У останніх двох матчах команда набула нових якостей: холоднокровності в обороні та нападі, мова тіла футболістів стала неймовірно хорошою. Я дуже задоволений. У такому настрої набагато приємніше їхати до Арсенала!
Наступним суперником Манчестер Сіті стане Арсенал. Матч 5-го туру англійської Прем’єр-ліги пройде у неділю, 21 вересня.