Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічию своєї команди в поєдинку проти Монако у другому турі Ліги чемпіонів. Англійський клуб вів у рахунку, однак пропустив вирішальний м’яч на 90-й хвилині.

— Матч був непоганим. Ми прийняли ряд рішень і створили багато моментів. На жаль, у кінцівці неправильно відреагували на спірний штрафний — призначили пенальті, бо спочатку м’яч зачепив Ніко, хоча й ненавмисно. Маємо одне очко і приймаємо це. Не можу сказати точно, чи був це пенальті, але арбітр його призначив. На цьому все, — сказав Гвардіола у коментарі для BBC.

Після цієї гри Монако з одним очком залишається в нижній частині таблиці, тоді як Манчестер Сіті з чотирма очками посідає місце у верхній частині турнірної таблиці Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Другий тур групового етапу

Монако – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Голанд, 15 (0:1), Тезе, 18 (1:1), Голанд, 44 (1:2), Дайєр, 90 пен (2:2)