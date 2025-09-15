Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від розгромної перемоги у манчестерському дербі.

Ми багато змінили під час трансферного вікна, оновився кістяк команди. Для мене велика честь дарувати людям моменти радості та щастя, адже я знаю, наскільки важливе це дербі. Настрій, мова тіла, вміння боротися разом… Усі були як машина.

У четвер нас чекає матч проти Наполі, і нам важливо бути менш наївними. Минулого сезону та вже в цьому ми мали проблеми в цьому плані. Але сьогодні ми побачили справжній бойовий дух., – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.