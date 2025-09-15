Гвардіола після дербі з Юнайтед: «Всі були як машина»
Тренер оцінив перемогу в матчі з принциповим суперником
близько 2 годин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від розгромної перемоги у манчестерському дербі.
Ми багато змінили під час трансферного вікна, оновився кістяк команди. Для мене велика честь дарувати людям моменти радості та щастя, адже я знаю, наскільки важливе це дербі. Настрій, мова тіла, вміння боротися разом… Усі були як машина.
У четвер нас чекає матч проти Наполі, і нам важливо бути менш наївними. Минулого сезону та вже в цьому ми мали проблеми в цьому плані. Але сьогодні ми побачили справжній бойовий дух., – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.
Після чотирьох турів Прем’єр-ліги Манчестер Сіті має шість очок і продовжує боротьбу за лідерство в чемпіонаті.
Англія. Прем’єр-ліга. 4 тур
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:0 (Фоден 18, Холанд 53, 68)