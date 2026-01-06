Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Офіційне оголошення про це від клубу відбулося 5 січня.

Так, це факт, що у тренерів все менше часу. Подібне сталося з Енцо Марескою. Як і Енцо, Аморім — першокласний тренер. Рішення ухвалили наші сусіди, і я бажаю йому всього найкращого у майбутньому.

Досить схожі ситуації в Англії, Іспанії та Німеччині. Я не думаю, що є країна, де тренер знаходиться в безпеці, якщо не виграє матчі. Зазвичай, якщо не досягаєш результатів, не має значення минуле чи теперішнє.

Тебе наймають, оцінюючи твої ідеї, і звільняють за результати. Іноді потрібен процес і час. Манчестер Юнайтед не виграв три домашні матчі — проти Евертона, у якого було 10 гравців на полі 70 хвилин, проти Борнмута та Вулвергемптона. Вони могли бути близькі до Арсеналу, різниця в очках була мінімальна. Також у Юнайтед багато відсутніх гравців, як і у нас зараз. Це складно, коли футболісти грають на Кубку Африки і коли ключові гравці недоступні, — передає слова Гвардіоли Manchester Evening News.