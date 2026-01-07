Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін опинився у фокусі уваги одразу кількох представників Англійської премʼєр-ліги. За інформацією TEAMtalk, інтерес до українського воротаря проявляють Тоттенгем, Брайтон і Ньюкасл.

Водночас потенційний трансфер виглядає непростим. Контракт Луніна з Реалом розрахований до 2030 року, тому мадридський клуб не поспішає розлучатися зі своїм футболістом. Вершкові визначилися із сумою, за яку вони можуть продати Луніна.

Андрій Лунін виступає за Реал із 2018 року. У поточному сезоні він провів лише два матчі, у яких пропустив пʼять мʼячів. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість українського голкіпера становить 15 мільйонів євро.