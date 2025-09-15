Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки матчу 4 туру АПЛ проти МЮ (3:0). Його слова наводить Sky Sports.

Ця перемога багато значить. Футболісти грали дуже агресивно, всі були немов машини.

Холанд грає неймовірно з моменту переходу до нас, але в цьому сезоні він кращий, ніж будь-коли. Я б сказав, що він кращий, ніж у році треблу.

Нам дуже не вистачало Фодена, він був нашим найкращим гравцем в АПЛ у позаминулому сезоні, він потрібен нам. Він серце клубу, випускник академії, який любитьМан Сіті. Його повернення - хороша новина», - сказав Гвардіола.