Гвардіола оцінив перформанс Ман Сіті в дербі проти МЮ
Ексчемпіон Англії взяв реванш за минулий сезон
22 хвилини тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки матчу 4 туру АПЛ проти МЮ (3:0). Його слова наводить Sky Sports.
Ця перемога багато значить. Футболісти грали дуже агресивно, всі були немов машини.
Холанд грає неймовірно з моменту переходу до нас, але в цьому сезоні він кращий, ніж будь-коли. Я б сказав, що він кращий, ніж у році треблу.
Нам дуже не вистачало Фодена, він був нашим найкращим гравцем в АПЛ у позаминулому сезоні, він потрібен нам. Він серце клубу, випускник академії, який любитьМан Сіті. Його повернення - хороша новина», - сказав Гвардіола.
