Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився своєю думкою про Ліверпуль напередодні очного протистояння команд у чемпіонаті Англії. Слова іспанського фахівця наводить ВВС.

«Ліверпуль — завжди складний суперник. Це важке місце та стадіон, особливо з огляду на якість їхніх гравців та тренерів. Так, нам буде важко. Вони залишаються винятковою командою. Топ-тренер та виняткова команда, без сумніву.

У всіх команд бувають важкі періоди, навіть у найкращих. Це частина футболу. Ми теж через це проходили. Але, це не визначає їх рівень. Ліверпуль дуже сильний, особливо останнім часом», – сказав Гвардіола.