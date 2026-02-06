Мадридський Реал виявляє інтерес до атакувального хавбека Манчестер Сіті Філа Фодена, розглядаючи англійця як можливе посилення лінії атаки. При цьому позиція чинних чемпіонів Англії залишається дуже жорсткою, адже клуб не планує прощатися зі своїм вихованцем і має намір запропонувати йому новий довгостроковий контракт, який усередині Манчестер Сіті називають довічний.

London Evening Standard зазначає, що у разі готовності Ман Сіті до переговорів потенційна вартість трансферу Фодена може сягати 180–200 мільйонів євро. У мадридському клубі також враховують фактор близької дружби півзахисника з Джудом Беллінгемом, який теоретично може вплинути на рішення гравця.

Фоден представляє Манчестер Сіті з юних років і за цей час провів 353 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 110 голів та 65 асистів. Його нинішній контракт із клубом розрахований до 2027 року.

