Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою щодо діяльності клубу на зимовому трансферному ринку.

«Все може статися. На початку минулого сезону я ніяк не міг припустити, що перед зимовим трансферним вікном, коли ми підписали чотирьох або п'ятьох нових гравців, ми матимемо так багато травмованих.

Подивимося, що запропонує нам ринок. Я нічого не виключатиму. Ми повинні бути конкурентоспроможними увесь час», — заявив Гвардіола.