Гвардіола — про плани Ман Сіті на зимове трансферне вікно: «Все може статися»
Іспанець не виключає прихід нових гравців
19 хвилин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою щодо діяльності клубу на зимовому трансферному ринку.
«Все може статися. На початку минулого сезону я ніяк не міг припустити, що перед зимовим трансферним вікном, коли ми підписали чотирьох або п'ятьох нових гравців, ми матимемо так багато травмованих.
Подивимося, що запропонує нам ринок. Я нічого не виключатиму. Ми повинні бути конкурентоспроможними увесь час», — заявив Гвардіола.
У рамках зимового вікна сезону-2024/2025 Манчестер Сіті посилив склад, підписавши форварда Омара Мармуша, півзахисника Ніко Гонсалеса та захисників Абдукодіра Хусанова, Вітора Рейса та Джума Ба.
