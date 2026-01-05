Сергій Разумовський

Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол не зміг дограти матч проти Челсі, який завершився нічиєю 1:1. Хорватський оборонець зазнав ушкодження вже після перерви й змушений був просити заміну, оскільки відчув дискомфорт у нозі та зрозумів, що продовжувати гру в нормальному режимі не зможе.

Неприємний епізод стався на старті другого тайму в центральній зоні поля. Гвардіол пішов у відбір проти Мало Гюсто, після контакту в нього виникли проблеми з ногою. Реакція футболіста була показовою: він майже одразу дав знак, що потребує допомоги й не готовий залишатися на полі. Під час вимушеної заміни капітан Челсі Ріс Джеймс проявив спортивну солідарність і допоміг гравцю Манчестер Сіті дістатися за межі поля.

Тренерський штаб містян оперативно відреагував на ситуацію: замість травмованого 23-річного хорвата вийшов Абдукодір Хусанов. Наскільки серйозним є ушкодження Гвардіола та скільки часу може тривати відновлення, стане відомо після медичного обстеження — саме його результати дадуть відповідь, чи йдеться про незначне пошкодження, чи про травму, яка вимагатиме паузи.

У нинішньому сезоні Гвардіол уже відіграв 23 матчі у всіх турнірах за Манчестер Сіті та має результативну статистику 2 голи і 4 асисти, тож будь-яка його відсутність може відчутно вдарити по ротації й варіативності оборони команди.

Нагадаємо, на матч із Манчестер Сіті Челсі вивів тимчасовий тренер.