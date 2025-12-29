Головний тренер Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардіола підбив підсумки матчу 18 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (1:2). Його слова наводить ВВС.

Яку ж команду знову створив Шон Дайч. Це реально, реально дуже важливі три очки. Неймовірна команда. Те, як вони грають, це просто приголомшливо. Ігор виграє всі єдиноборства. У них команда найвищої якості. У минулому сезоні ця команда не потрапила до ЛЧ буквально через один-два матчі, а тепер грає в єврокубках. Фантастична команда і дуже складне місце для виїзду, особливо взимку.

Ми багато говорили про це з гравцями в останні дні. Зима, виїзд до Ноттінгем Форест - ти повинен бути тут, тут і тут. Якби ми не були готові, ми б не виграли цей матч. Менталітет був неймовірним, тому я знову дуже задоволений хлопцями, - розповів Гвардіола.