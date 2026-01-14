Олег Гончар

У другому раунді кваліфікації Australian Open Ангеліна Калініна перемогла Анук Куверманс із Нідерландів з рахунком 7:6, 6:0.

Матч тривав 112 хвилин, за які Калініна виконала один ейс, припустилася трьох подвійних помилок проти шести ейсів і семи подвійних у суперниці.

Ангеліна програла лише один гейм на своїй подачі та зробила чотири брейки.

У фіналі кваліфікації українка зіграє проти польської тенісистки Майї Хвалінської.

Переможниця фіналу кваліфікації отримає путівку до основної сітки Australian Open, який стартує 18 січня в Мельбурні.

Нагадаємо, в фінал кваліфікації також вийшла Юлія Стародубцева.