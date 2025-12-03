Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями після божевільної перемоги своєї команди над Фулхемом із рахунком 5:4 у матчі 14-го туру АПЛ.

«Що тут скажеш? Таке можливо тільки в цій лізі. Перший тайм ми зіграли добре, хоча і пропустили в кінці. Другий тайм почали добре, але після рахунку 5:2 трохи здали. Всі голи були однаковими: не захищалися на лінії штрафного, захищалися з тривогою. У Фулхема фантастична команда, гравці, які вийшли в стартовому складі і з лави запасних.

Ми приймаємо цей важливий матч. Набираємо три очки і йдемо вперед. Ми виграли з рахунком 5:4. Гра була винятковою до рахунку 5:2. Іноді таке трапляється, тому що суперники теж грають.

Відрив від Арсенала? Нам потрібно підштовхувати гравців вперед, але у нас є і багато хорошого — пресинг, моменти. У футболі неможливо постійно контролювати всі 90 хвилин, і крок за кроком ми будемо прогресувати», – сказав іспанець.