За інформацією інсайдера Екрема Конура, вінгер Борнмут Антуан Семеньйо може перейти в Манчестер Сіті вже в січні 2026 року.

Джерело повідомляє, що «містяни» готові активувати опцію викупу 25-річного гравця за 74 мільйони євро. У боротьбі за футболіста Манчестер Сіті зараз випереджає такі клуби як ПСЖ, Баварія, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенхем, Челсі та Арсенал.

Цього сезону Семеньйо зіграв 13 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і оформивши трьох асистів. За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, ринкова вартість вінгера складає 55 мільйонів євро.

