Жирона підсилилася футболістом Ман Сіті
Клаудіо Ечеверрі змінив клубну прописку
28 хвилин тому
Клаудіо Ечеверрі/фото: Жирона
Каталонська Жирона офіційно підтвердила підписання аргентинського півзахисника Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі.
20-річний хавбек виступатиме за команду Ла Ліги на правах оренди до кінця цього сезону.
Першу половину сезону Ечеверрі провів у Байєрі з Леверкузена, але взимку його повернули до Манчестера через обмежену ігрову практику.
У сезоні 2025/26 Клаудіо зіграв за Баєр 11 матчів і відзначився однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, вартість аргентинця оцінюється у 15 мільйонів євро.