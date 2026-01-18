Каталонська Жирона офіційно підтвердила підписання аргентинського півзахисника Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі.

20-річний хавбек виступатиме за команду Ла Ліги на правах оренди до кінця цього сезону.

Першу половину сезону Ечеверрі провів у Байєрі з Леверкузена, але взимку його повернули до Манчестера через обмежену ігрову практику.

У сезоні 2025/26 Клаудіо зіграв за Баєр 11 матчів і відзначився однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, вартість аргентинця оцінюється у 15 мільйонів євро.

Раніше Мічел повідомив, хто залишить Жирону.