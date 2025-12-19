Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками щодо подальшого розвитку своєї тренерської кар'єри. Його цитати наводить ВВС.

«Моє майбутнє? Мені постійно ставлять це питання, рано чи пізно я піду з Манчестер Сіті. У мене залишилося 18 місяців контракту, і я дуже задоволений розвитком команди. Це питання виникає у якийсь момент кожного сезону. Відбудеться те, що має статися.

Немає жодних обговорень, кінець теми. Я не буду тут вічно. Що має статися, те станеться. Клуб має бути готовим, але зараз це питання не обговорюється.

Я тут. Хто знає, що станеться? Будь у мене 10-річний контракт або шестимісячний, футбол все одно сильно змінюється. Зараз я зосереджений на матчі з Вест Гемом, а потім кілька днів із батьком гратиму в гольф, на цьому все», – сказав Гвардіола.