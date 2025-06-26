Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола пояснив, чому дозволив своїм підопічним більше вільного часу під час клубного чемпіонату світу.

Я вирішив, що ми приїхали на клубний чемпіонат світу, щоб змагатися, добре тренуватись, але у вільний час я хочу повністю розслабитись. Якщо вони хочуть грати в гольф – нехай грають. Якщо хочуть піти на пляж – нехай ідуть. Якщо хочуть провести день з родинами біля басейну, і ми можемо дати їм вихідний – то буде вихідний. Інакше їм буде дуже важко морально, – зазначив Гвардіола.

Ми завершили сезон і одразу продовжили його, тому не втратили фізичної форми. Усе зводиться до того, щоб трохи відпочити, отримати задоволення, бо попереду 11 місяців, матчі кожні три-чотири дні. Тому я сказав: хлопці, робіть усе, що хочете – і ви будете готові до матчів та почуватиметесь чудово, – підсумував наставник Сіті.