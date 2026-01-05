Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки центрального матчу 20 туру АПЛ проти Челсі (1:1). Його слова наводить Sky Sports.

Один момент, і вони забили. Ми провели фантастичний матч. Ми були дуже хороші, потім у другому таймі вони змусили нас додати, вони були більш агресивні. Зазвичай Челсі грає інакше. У нас були шанси вирішити результат матчу.

Ми постраждали через травми, але не страждали в ході гри, - пояснив Гвардіола.