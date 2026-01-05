Гвардіола: «Зазвичай Челсі грає інакше»
Лондонці врятували нічию на полі Сіті
близько 1 години тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки центрального матчу 20 туру АПЛ проти Челсі (1:1). Його слова наводить Sky Sports.
Один момент, і вони забили. Ми провели фантастичний матч. Ми були дуже хороші, потім у другому таймі вони змусили нас додати, вони були більш агресивні. Зазвичай Челсі грає інакше. У нас були шанси вирішити результат матчу.
Ми постраждали через травми, але не страждали в ході гри, - пояснив Гвардіола.
