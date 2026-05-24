Сергій Разумовський

У межах заключного, 30-го туру української Прем’єр-ліги київське Динамо на власному полі приймало Кудрівку. Матч вийшов дуже напруженим і результативним, а перемогу в підсумку здобули господарі поля з рахунком 3:2.

Поєдинок складався для Динамо непросто. За ходом зустрічі кияни опинилися в ролі наздоганяючих і поступалися супернику з рахунком 1:2. Утім, команді вдалося повернутися в гру. Важливий гол забив 20-річний нападник Динамо Матвій Пономаренко, який зрівняв рахунок і допоміг своїй команді переломити перебіг матчу.

Для молодого форварда цей м’яч мав особливе значення не лише в контексті конкретної гри, а й у боротьбі за звання найкращого бомбардира сезону. Перед заключним туром в активі Пономаренка було 12 забитих голів у чемпіонаті. Під час матчу його конкурент Андрій Сторчоус із Кудрівки оформив дубль і таким чином наздогнав динамівського нападника за кількістю результативних ударів.

Однак ситуація мала важливий нюанс. Пономаренко протягом сезону не забивав з пенальті, що робило його статистику ще більш вагомою. Саме тому Сторчоусу, аби випередити форварда Динамо в бомбардирській гонці, потрібно було відзначатися ще раз. Проте вирішальний гол у цій боротьбі забив саме Пономаренко, який довів свій сезонний показник до 13 м’ячів.

Таким чином, сезон-2025/2026 української Прем’єр-ліги Матвій Пономаренко однозначно може занести собі в актив. Молодий нападник Динамо став найкращим бомбардиром чемпіонату України за підсумками турніру, випередивши конкурентів у напруженій боротьбі, яка тривала фактично до останнього туру.

Досягнення форварда виглядає ще більш вражаючим з огляду на те, що він провів на полі менше ігрового часу, ніж багато його конкурентів у списку найрезультативніших гравців чемпіонату. Фактично основним він став уже за Ігоря Костюка.

Нагадаємо також, що вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зупинився за крок від вічного рекорду Шацьких за голами в УПЛ