ПСЖ програв Монако в домашньому матчі третього туру Ліги 1 сезону 2026/27. Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 2:1.

Таким чином, парижани продовжили серію без перемог у всіх турнірах до чотирьох матчів. Після трьох турів чемпіонату Франції команда Луїса Енріке набрала лише два очки та посідає 12-те місце в турнірній таблиці.

Чинний чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів переживає серйозні проблеми в обороні. В останніх чотирьох поєдинках ПСЖ пропустив сім голів після 11 ударів суперників у площину воріт.

Монако впродовж зустрічі завдало лише два удари в площину воріт господарів. Обидва завершилися голами. Загалом у чотирьох матчах без перемог суперники ПСЖ 11 разів влучали в площину воріт парижан:

Ланс – два удари, поразка ПСЖ 0:1;

Ренн – три удари, нічия 2:2;

Лілль – чотири удари, нічия 2:2;

Монако – два удари, перемога 2:1.

У всіх цих матчах місце у воротах ПСЖ посідав російський голкіпер матвєй сафонов. Його гра стала однією з тем для обговорення на тлі невдалої серії парижан.