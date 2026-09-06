І його досі не продали? Росіянин пропустив 7 м'ячів із 11 ударів у площину ПСЖ
Голкіпер парижан показав жахливий старт сезону
ПСЖ програв Монако в домашньому матчі третього туру Ліги 1 сезону 2026/27. Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 2:1.
Таким чином, парижани продовжили серію без перемог у всіх турнірах до чотирьох матчів. Після трьох турів чемпіонату Франції команда Луїса Енріке набрала лише два очки та посідає 12-те місце в турнірній таблиці.
Чинний чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів переживає серйозні проблеми в обороні. В останніх чотирьох поєдинках ПСЖ пропустив сім голів після 11 ударів суперників у площину воріт.
Монако впродовж зустрічі завдало лише два удари в площину воріт господарів. Обидва завершилися голами. Загалом у чотирьох матчах без перемог суперники ПСЖ 11 разів влучали в площину воріт парижан:
- Ланс – два удари, поразка ПСЖ 0:1;
- Ренн – три удари, нічия 2:2;
- Лілль – чотири удари, нічия 2:2;
- Монако – два удари, перемога 2:1.
У всіх цих матчах місце у воротах ПСЖ посідав російський голкіпер матвєй сафонов. Його гра стала однією з тем для обговорення на тлі невдалої серії парижан.
Нагадаємо, український захисник ПСЖ Ілля Забарний міг повернутися до АПЛ.
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