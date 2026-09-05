Павло Василенко

Чинний чемпіон Франції та Європи ПСЖ продовжує невдало грати в новому сезоні Ліги 1. У третьому турі парижани на власному полі поступилися Монако з рахунком 1:2, зазнавши першої поразки в чемпіонаті. Таким чином, команда Луїса Енріке після трьох матчів залишається без перемог і має лише два очки.

Господарі відкрили рахунок на 31-й хвилині. Хвіча Кварацхелія виконав подачу, а Маркіньос вдало зіграв у штрафному майданчику та переправив м’яч у ворота Монако.

Після перерви команда з Князівства здійснила камбек. На 58-й хвилині Флавіо Назінью відновив рівновагу, а ще через 14 хвилин Станіс Ідумбо забив другий гол Монако та вивів гостей уперед.