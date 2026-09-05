ПСЖ не може перемогти після трьох турів. Команда Забарного вдома програла Монако
Українець на полі так і не з’явився
Чинний чемпіон Франції та Європи ПСЖ продовжує невдало грати в новому сезоні Ліги 1. У третьому турі парижани на власному полі поступилися Монако з рахунком 1:2, зазнавши першої поразки в чемпіонаті. Таким чином, команда Луїса Енріке після трьох матчів залишається без перемог і має лише два очки.
Господарі відкрили рахунок на 31-й хвилині. Хвіча Кварацхелія виконав подачу, а Маркіньос вдало зіграв у штрафному майданчику та переправив м’яч у ворота Монако.
Після перерви команда з Князівства здійснила камбек. На 58-й хвилині Флавіо Назінью відновив рівновагу, а ще через 14 хвилин Станіс Ідумбо забив другий гол Монако та вивів гостей уперед.
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До фінального свистка рахунок більше не змінився. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів весь матч у запасі.
Монако здобув третю перемогу поспіль і з дев’ятьма очками очолив турнірну таблицю. Натомість ПСЖ залишився з двома балами та опустився на 12-ту позицію.
У наступному турі парижани вирушать у гості до Бреста, тоді як Монако зіграє на виїзді проти Страсбура.
Ліга 1, 3-й тур
ПСЖ – Монако – 1:2
Голи: Маркіньос, 31 – Назінью, 58, Ідумбо, 72.
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