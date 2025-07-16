Михайло Цирук

У четвер, 17 липня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Після перемоги гірників з рахунком 6:0 у першому поєдинку інтрига в цій парі фактично померла, тож якогось реального значення гра на полі суперника вже не матиме.

Проте, якщо ви все ж таки плануєте переглянути цей поєдинок та шукаєте аргументи «за», пропонуємо до вашої уваги кілька моментів, на які Шахтарю та його вболівальникам можна буде звернути увагу в майбутній грі.

Очко в скарбничку

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стрімко прямує на дно: уже впала на 28 місце та опустилася нижче за Росію. Проте, це не привід переставати звертати на неї увагу, адже щонайменше РФ та Словенія поки перебувають у зоні досяжності. Ще одні 0,25 бала, які може принести перемога Шахтаря, дозволить Україні перетнути позначку у 18 очок і, як мінімум, зробити крок до того, аби спробувати не опуститися ще нижче за підсумками цього сезону.

Шанс для резервістів Шахтаря

Та навіть якщо ви не є любителем рахувати очки в скарбничці, цікавинки, які можна спробувати знайти в цій зустрічі, все ще існують. Наприклад, у грі в Фінляндії гарантовано отримають свій шанс зіграти ті, кого Арда Туран вважає резервістами своєї команди.

Принаймні, це було б максимально логічно: результат зроблено, попереду дві важкі гри з Бешикташем, тож відпочинок дати відпочинок лідерам точно не завадить. Тим паче враховуючи те, як команду, за новинами зі ЗМІ, ганяли на зборах. Тож якщо вам цікаво подивитися на умовних Фесюна, Шведа, чи Очеретька з Назариною з перших хвилин, у вас цілком може виникнути така можливість.

Чи реабілітується Судаков?

Одним з найпопулярніших меседжів після першого матчу, який несли у світ наші журналісти та блогери, полягав у тому, що лідер Шахтаря в минулому сезоні Георгій Судаков провів гру відверто блідо, не показав себе та банально розчинився на тлі бразильців, на яких, вочевидь, тепер робитиметься ставка тренерського штабу.

Тож у грі у відповідь можна спробувати зрозуміти, чи була це одинична випадковість, або ж тенденція. Чи відіграватиме Судаков таку ж велику роль для команди, як раніше? Чи вбачатиме у ньому головну зірку цього Шахтаря новий тренерський штаб? Як зміниться його роль у новій кампанії? Відповіді на ці питання варто буде шукати протягом усього сезону.

Шанс на рекорд

В одному окремо взятому матчі єврокубків Шахтар уже перемагав з рахунком, більшим за 6:0. Зокрема, у ворота білоруського БАТЕ колись влітало сім мʼячів (7:0). Проте у другій грі гірники мають можливість здобути свою найбільшу в історії перемогу у двоматчевому протистоянні. Наразі такою є успіх у протистоянні з естонською Левадією в межах другого раунду кваліфікації ЛЧ 2000/01 (4:1; 5:1). Тоді донеччанам вдалося виграти із загальним рахунком 9:2 і, відповідно, різницею +7. Зараз помаранчево-чорні попереду на 6 мʼячів уже після першої гри, тож будь-яка перемога у два голи дозволить їм встановити рекорд.

Можливість перервати негативну серію для оборони

Оскільки клас суперника гірників не дуже високий, ми цілком можемо сподіватися на те, що їм знову вдасться не пропустити, і таким чином зберегти свої ворота сухими у двох єврокубкових матчах поспіль. Востаннє таке траплялося досить давно – у листопаді 2023 року, коли на груповому етапі Ліги чемпіонів Шахтар відіграв на нуль спочатку проти Барселони (1:0), а потім і Антверпена (1:0). Тож тепер, майже через два роки, команда має хорошу нагоду повторити це досягнення.

У матеріалі використані фото ФК Шахтар Донецьк