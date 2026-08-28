Павло Василенко

Ситуація навколо президента ФІФА Джанні Інфантіно може отримати ще більш серйозний розвиток. За повідомленнями ЗМІ, УЄФА розглядає можливість порушення кримінального провадження проти керівника Міжнародної федерації футболу та не виключає заходів щодо інших високопосадовців організації.

Кілька тижнів тому Інфантіно шокував футбольний світ планами часткової приватизації найбільших турнірів, які проходять під егідою ФІФА. Запропонований сценарій викликав широкий опір з боку футбольних організацій.

УЄФА разом з іншими представниками футбольної спільноти закликала Інфантіно відмовитися від суперечливої ідеї. Згодом тема дещо стихла, однак тепер стало відомо, що європейський футбольний союз розглядає можливість переходу до юридичних дій.

«УЄФА та її юристи розглядають можливість порушення кримінального провадження у Швейцарії проти Інфантіно та, можливо, інших посадових осіб ФІФА за неналежне управління, як це передбачено статтею 158 Кримінального кодексу Швейцарії», – йдеться у 56-сторінковому документі, отриманому Associated Press.

УЄФА вже зробила перші кроки. Представники організації звернулися до суду Манхеттена з вимогою розкрити потенційні докази, які можуть зберігатися в нью-йоркського інвестиційного фонду Thrive Capital Management, заснованого Джошуа Кушнером.

Крім того, УЄФА подала запит до федерального суду Південного округу Флориди, попросивши дозволу на вилучення доказів у рамках іноземного позову проти ФІФА, офіси якої розташовані в цьому регіоні.